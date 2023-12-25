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16:41, 25 декабря 2023Силовые структуры

В российском городе прокурор избил офицера Росгвардии

В Ростове-на-Дону районный прокурор Ахметов избил офицера Росгвардии в кафе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов избил в кафе офицера Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным депутата, конфликт произошел вечером в пятницу в одном из заведений города, где отдыхал прокурор. Во время застолья он, как сообщает Хинштейн, разгорячился и стал приставать к другим гостям, среди которых оказался и подполковник Росгвардии.

Между мужчинами началась словесная перепалка, во время которой Ахметов ударил офицера. Потерпевшего госпитализировали с переломом височной кости и ушибом головного мозга. Освидетельствование показало, что во время конфликта росгвардеец был трезв.

Уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ возбуждено в отношении неустановленного лица. Однако, как отметил депутат, материалы сегодня должны передать в СУ СК для привлечения Ахметова к ответственности.

В марте прошлого года прокурор пострадала в драке с полицейским в ресторане у здания МВД в Москве.

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      Илона Палей
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