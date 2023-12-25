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12:59, 25 декабря 2023Силовые структуры

В Совбезе заявили о постоянных атаках России со стороны иностранных спецслужб

Совбез: иностранные спецслужбы постоянно атаковали Россию в 2023 году

Фото: Maksim Shmeljov / Shutterstock / Fotodom

Иностранные спецслужбы совместно с частными структурами и международными преступными сообществами в 2023 году постоянно вели кибератаки на объекты информационной инфраструктуры России, но безуспешно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

Целями компьютерных атак стали объекты государственного управления, связи, банковской сферы и другие. Кроме того, в Совбезе отметили, что ситуация в сфере информационной безопасности остается стабильно напряженной, но принятые меры позволяют не допустить серьезных последствий.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал о росте числа киберпреступлений в стране за последние пять лет.

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      Олеся Мицкевич
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