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15:18, 20 декабря 2023Силовые структуры

Глава МВД сообщил о росте числа киберпреступлений в России за последние пять лет

Глава МВД Колокольцев: число киберпреступлений в РФ выросло в два раза за 5 лет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Количество киберпреступлений в России за последние пять лет выросло в два раза. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По словам министра, сейчас преступления с использованием IT-технологий составляют треть от всех зарегистрированных. При этом больше половины из них относятся к тяжким и особо тяжким, а основной массив приходится на кражи и мошенничества.

Во время заседания Колокольцев также добавил, что кибератаки на компании и дистанционные хищения денег у россиян стали фиксироваться все чаще, а криминальные схемы злоумышленников постоянно меняются.

Ранее глава МВД порассуждал о мошенниках в бизнесе и способах борьбы с ними.

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      Олеся Мицкевич
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