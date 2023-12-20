Глава МВД сообщил о росте числа киберпреступлений в России за последние пять лет

Глава МВД Колокольцев: число киберпреступлений в РФ выросло в два раза за 5 лет

Количество киберпреступлений в России за последние пять лет выросло в два раза. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По словам министра, сейчас преступления с использованием IT-технологий составляют треть от всех зарегистрированных. При этом больше половины из них относятся к тяжким и особо тяжким, а основной массив приходится на кражи и мошенничества.

Во время заседания Колокольцев также добавил, что кибератаки на компании и дистанционные хищения денег у россиян стали фиксироваться все чаще, а криминальные схемы злоумышленников постоянно меняются.

Ранее глава МВД порассуждал о мошенниках в бизнесе и способах борьбы с ними.