Зеленского призвали пересмотреть решение о запрете переговоров

Аналитик Озер призвал Зеленского пересмотреть решение о запрете переговоров

Турецкий аналитик Энгин Озер прокомментировал состояние конфликта России и Украины, а также возможность переговоров между двумя странами. Его слова приводит РИА Новости.

Озер заявил, что предпосылки для ведения переговоров между Москвой и Киевом уже сформировались. Поэтому Владимиру Зеленскому следует пересмотреть решение о запрете мирных переговоров.

«Есть важные проблемы, такие как суд над военными преступниками, компенсация и определение границ, делимитации и т.д. Международная практика подсказывает, что договориться об этом без капитуляции одной из сторон конфликта практически невозможно», — подчеркнул он.

20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для мирных переговоров по Украине нет никаких предпосылок. По его мнению, тема переговоров с Украиной неактуальна на данный момент.