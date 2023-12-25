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07:37, 25 декабря 2023Мир

Зеленского призвали пересмотреть решение о запрете переговоров

Аналитик Озер призвал Зеленского пересмотреть решение о запрете переговоров
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters

Турецкий аналитик Энгин Озер прокомментировал состояние конфликта России и Украины, а также возможность переговоров между двумя странами. Его слова приводит РИА Новости.

Озер заявил, что предпосылки для ведения переговоров между Москвой и Киевом уже сформировались. Поэтому Владимиру Зеленскому следует пересмотреть решение о запрете мирных переговоров.

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«Есть важные проблемы, такие как суд над военными преступниками, компенсация и определение границ, делимитации и т.д. Международная практика подсказывает, что договориться об этом без капитуляции одной из сторон конфликта практически невозможно», — подчеркнул он.

20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для мирных переговоров по Украине нет никаких предпосылок. По его мнению, тема переговоров с Украиной неактуальна на данный момент.

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      Марина Совина
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