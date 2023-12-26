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05:01, 26 декабря 2023Бывший СССР

Названо условие отказа Зеленского от запрета на переговоры с Россией

Политолог Журавлев допустил отказ Зеленского от запрета переговоров с Россией

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от запрета на ведение переговоров с Россией в случае постоянных побед российских военных на поле боя — такое условие в разговоре с «Лентой.ру» назвал политолог Дмитрий Журавлев. Он также заметил, что главе государства будет сложно объяснить свое решение народу.

«Очевидно, США могут заставить Зеленского отказаться от его указа. Но сделать это будет сложновато. Для украинского президента запрет — это уже что-то сакральное, почти религиозное. Если Зеленский изменит свое решение, нужно будет объяснить народу, как он мог отказаться от святого. Так просто это все уже не остановишь, — заметил Журавлев. — Вместе с тем, условие начала переговоров простое: нужно чтоб мы побеждали на поле боя».

Самым сложным, по мнению политолога, будет объяснить украинцам причину отказа от запрета переговоров. Он допустил, что сделано это может быть с тем посылом, что Украина уже одержала победу и стала открыта к диалогу.

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«Но какие цели будут предъявляться как выполненные? Донецк, Луганск, Запорожье, Херсонщина не взяты. А нужно хоть что-то. Может, Зеленский встанет в позицию, что мы не победили, уходим в подполье, но завтра победа будет наша. Это сложно. Вероятнее именно какое-то обоснование победы Украины. Но какое именно — в голову пока не приходит. Есть ведь еще [главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ)] Залужный, который с радостью обвинит Зеленского в некомпетентности», — заметил Журавлев.

Вместе с тем, он допустил, что переговоры могут начаться уже в конце января. Но подчеркнул: это не говорит о том, что мир придет уже в начале 2024 года. Это будет только начало процесса.

20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для мирных переговоров по Украине нет никаких предпосылок. По его мнению, тема переговоров с Украиной неактуальна на данный момент.

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      Варвара Кошечкина
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