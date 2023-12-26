Расширение расчетов в нацвалютах, сотрудничество и гуманитарные инициативы. О чем говорил Путин с лидерами стран СНГ?

Путин заявил, что РФ будет работать над расширением расчетов в нацвалютах в СНГ

Президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге заявил, что Москва будет работать над расширением расчетов в национальных валютах в рамках СНГ.

Глава государства отметил, что Россия во время председательства в Содружестве в 2024 году (в этом году председательствует Киргизия) намерена уделять пристальное внимание укреплению экономического сотрудничества.

Продолжим работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств Владимир Путин президент России

Президент сообщил, что в уходящем году товарооборот между странами СНГ показал устойчивый рост, за десять месяцев он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов.

26 декабря лидеры стран СНГ собрались в Санкт-Петербурге на неформальный саммит организации, который традиционно проходит в последний месяц года. В рамках мероприятия главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана побывали на экскурсии по музею-заповеднику «Павловск», где Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогли побеседовать.

Путин обсудил с коллегами международное сотрудничество

Президент России, открывая неформальный саммит в Константиновском дворце, заявил, что активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы во время посещения культурных объектов в Санкт-Петербурге.

Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями. В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом — и весьма продуктивно Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что уходящий год был для стран Содружества «исключительно активным и насыщенным».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидеры стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге «сверили часы» по актуальным международным и региональным темам. Он назвал саммит удачным, указав на важность общения между главами государств в неформальной атмосфере.

Путин обсудил с лидерами страны СНГ гуманитарное сотрудничество

Путин сообщил, что пригласил страны СНГ принять участие в реализации гуманитарных инициатив России. Речь шла в том числе о создании Евразийской академии киноискусства и учреждении Евразийской кинопремии, а также о возрождении международного песенного конкурса «Интервидение».

Глава государства выразил надежду на благожелательную реакцию коллег, отметив, что этот опыт будет интересным, познавательным и полезным для народов всех стран Содружества.

Путин напомнил, что 13 октября на саммите в Бишкеке был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку со штаб-квартирой в Сочи.

В процессе подготовки этого документа, этого договора всеми признавалось, что русский язык является важнейшим консолидирующим документом на постсоветском пространстве, ключом к взаимопониманию и свободному общению для сотен миллионов жителей стран СНГ Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что гуманитарное сотрудничество успешно развивается и опирается на многовековую общую историю и переплетение культур. Он отметил, что обсуждал с коллегами историческую часть некогда единого государства, по этому вопросу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подготовил специальную информацию, которая будет заслушана в закрытом режиме.

Путин также заявил, что Россия в качестве председателя СНГ планирует выстраивать совместную работу по вопросам поддержания безопасности и стабильности евразийского региона, борьбе с терроризмом, экстремизмом и трансграничной преступностью.

