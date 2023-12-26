Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:28, 26 декабря 2023Россия

Расширение расчетов в нацвалютах, сотрудничество и гуманитарные инициативы. О чем говорил Путин с лидерами стран СНГ?

Путин заявил, что РФ будет работать над расширением расчетов в нацвалютах в СНГ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге заявил, что Москва будет работать над расширением расчетов в национальных валютах в рамках СНГ.

Глава государства отметил, что Россия во время председательства в Содружестве в 2024 году (в этом году председательствует Киргизия) намерена уделять пристальное внимание укреплению экономического сотрудничества.

Продолжим работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств

Владимир Путинпрезидент России

Президент сообщил, что в уходящем году товарооборот между странами СНГ показал устойчивый рост, за десять месяцев он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов.

26 декабря лидеры стран СНГ собрались в Санкт-Петербурге на неформальный саммит организации, который традиционно проходит в последний месяц года. В рамках мероприятия главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана побывали на экскурсии по музею-заповеднику «Павловск», где Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогли побеседовать.

Материалы по теме:
«Интеграция без поглощения» Почему российско-белорусский союз стал позитивным примером интеграции
«Интеграция без поглощения»Почему российско-белорусский союз стал позитивным примером интеграции
8 декабря 2022
Здоровое сотрудничество. Какие приоритеты в медицине объединяют страны СНГ
Здоровое сотрудничество.Какие приоритеты в медицине объединяют страны СНГ
6 апреля 2023

Путин обсудил с коллегами международное сотрудничество

Президент России, открывая неформальный саммит в Константиновском дворце, заявил, что активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы во время посещения культурных объектов в Санкт-Петербурге.

Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями. В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом — и весьма продуктивно

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства добавил, что уходящий год был для стран Содружества «исключительно активным и насыщенным».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидеры стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге «сверили часы» по актуальным международным и региональным темам. Он назвал саммит удачным, указав на важность общения между главами государств в неформальной атмосфере.

Материалы по теме:
«Бреда в нашей жизни много» Власти Молдавии толкают страну в Евросоюз. Почему граждане не готовы идти за ними?
«Бреда в нашей жизни много»Власти Молдавии толкают страну в Евросоюз. Почему граждане не готовы идти за ними?
23 ноября 2023
«Люди боятся этнических чисток» Что ждет Армению и Азербайджан после падения Карабаха и как это отразится на России?
«Люди боятся этнических чисток» Что ждет Армению и Азербайджан после падения Карабаха и как это отразится на России?
23 сентября 2023

Путин обсудил с лидерами страны СНГ гуманитарное сотрудничество

Путин сообщил, что пригласил страны СНГ принять участие в реализации гуманитарных инициатив России. Речь шла в том числе о создании Евразийской академии киноискусства и учреждении Евразийской кинопремии, а также о возрождении международного песенного конкурса «Интервидение».

Глава государства выразил надежду на благожелательную реакцию коллег, отметив, что этот опыт будет интересным, познавательным и полезным для народов всех стран Содружества.

Путин напомнил, что 13 октября на саммите в Бишкеке был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку со штаб-квартирой в Сочи.

В процессе подготовки этого документа, этого договора всеми признавалось, что русский язык является важнейшим консолидирующим документом на постсоветском пространстве, ключом к взаимопониманию и свободному общению для сотен миллионов жителей стран СНГ

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства добавил, что гуманитарное сотрудничество успешно развивается и опирается на многовековую общую историю и переплетение культур. Он отметил, что обсуждал с коллегами историческую часть некогда единого государства, по этому вопросу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подготовил специальную информацию, которая будет заслушана в закрытом режиме.

Путин также заявил, что Россия в качестве председателя СНГ планирует выстраивать совместную работу по вопросам поддержания безопасности и стабильности евразийского региона, борьбе с терроризмом, экстремизмом и трансграничной преступностью.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские фехтовальщики сбежали в США. За что их объявили в розыск?

      Политолог рассказал о конфликте Зеленского с Залужным

      Захарова сделала прогноз по конфликту на Украине на 2024 год

      IPhone, кроссовки Dior и одежда Gucci. Дети стали требовать на Новый год роскошные подарки. Почему так происходит?

      Членство Украины в Евросоюзе сравнили с подпиской на Netflix

      В Раде заявили о нежелании поддержать законопроект о мобилизации

      ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

      В Кремле заявили о «сверке часов» лидеров СНГ на саммите в Петербурге

      Польский генерал объяснил маневр России против Украины

      Европейцев с 25 декабря обяжут оплачивать полную сумму визового сбора в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости