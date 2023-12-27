Испытывающим постоянное раздражение россиянам дали совет

Психолог Розанов: тем, кто раздражен из-за множества дел, поможет планирование

Причинами постоянного раздражения могут быть скрытая злость, недовольство, возмущение, сдержанные в себе эмоции, перечислил психолог Сергей Розанов. В комментарии для «Ленты.ру» специалист назвал россиянам способы избавиться от нервного напряжения.

Одной из причин того, что люди испытывают постоянное раздражение, может быть недовольство собой. Иногда к нему приводит большое количество незавершенных дел и осознание безысходности положения. В таких ситуациях человек чувствует, что у него не осталось сил, что он зашел в тупик и ничего не успевает. В этом случае поможет планирование, заверил психолог.

Пока у вас нет четкого плана действий, или хотя бы решения о первом шаге к разрешению проблемы, эта ситуация будет снова и снова всплывать в памяти, напоминая о себе и раздражая Сергей Розанов психолог

Зачастую люди излишне нервничают из-за того, что попали в ситуацию, которая кажется им безвыходной. Однако выход есть практически из любого тупика, просто он появляется не сразу либо не устраивает человека, заверил психолог. В такой ситуации следует прислушаться к советам со стороны и взглянуть на проблему под другим углом. «Если же сделать ничего нельзя, остается принять ситуацию и перестать сопротивляться и отрицать неизбежное, подпитывая тревожность и раздражительность», — дал совет Розанов.

В любом случае тем, кто ощущает постоянное раздражение, нужны отдых, здоровый сон и приятные занятия, заявил специалист. Если же долгое время самостоятельно не получается справиться с раздражительностью, следует обратиться за помощью к специалисту, подытожил психолог.

Ранее Сергей Розанов назвал способы противостоять неприятному собеседнику в разговоре. Специалист рекомендовал при общении с неприятным человеком быстро заканчивать разговор и не вдаваться в подробности личной жизни, чтобы не дать лишний повод для колких высказываний.

