Психолог назвал способы противостоять неприятному собеседнику в разговоре

Психолог Розанов: к неприятному собеседнику стоит отнестись с жалостью и сочувствием

К неприятному собеседнику стоит отнестись с жалостью и сочувствием, уверен психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Сергей Розанов. Другие способы противостоять таким оппонентам в разговоре он назвал в интервью для «Доктор Питер».

По словам Розанова, в идеале с токсичными людьми не стоит общаться вовсе, но избежать этого полностью все равно не получится, поэтому важно знать психологические приемы, которые помогут отстоять личные границы. Первый из них — игнорирование: психолог посоветовал не принимать близко к сердцу слова неприятного визави.

Психически здоровый во всех отношениях человек не будет неприятным в общении Сергей Розанов Психолог, когнитивно-поведенческий терапевт

Также Розанов рекомендовал при общении с неприятным человеком быстро заканчивать разговор и уж тем более не вдаваться в подробности личной жизни, чтобы не дать лишний повод для колких высказываний. Он отметил, что у токсичных людей, как правило, есть много комплексов и внутренних обид, поэтому на них не стоит злиться — лучше пожалеть их.

Если собеседник переходит границы допустимого в диалоге, то в таком случае, уверен психолог, нужно проявить твердость и публично переспросить его: «Что ты хотел этим сказать? Ты хотел меня этим задеть? Ты самый просвещенный в этом вопросе?»

«Все варианты поведения индивидуальны в зависимости от самих людей и ситуаций, но нужно быть готовым и подстраиваться к каждому неприятному в общении человеку, не давая ему вывести вас на эмоции», — резюмировал Розанов. Он дал совет внимательно изучать собеседников и прислушиваться к своему состоянию во время неприятных бесед, вычислять, что именно раз за разом выводит из себя и менять стратегию поведения исходя из этого.

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