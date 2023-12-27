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20:12, 27 декабря 2023Россия

Миронов призвал лишить участников голой вечеринки Ивлеевой концертов и рекламы

Депутат Миронов призвал лишить концертов участников голой вечеринки Ивлеевой

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал лишить участников голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой концертов, рекламы и званий. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Звезды, народные артисты и мейнстримеры должны осознать всю серьезность ситуации. (...) Они предали свою страну и народ, и пришло время отвечать за это. Устраивать развлечения на широкую ногу в такое тяжелое время — пир во время чумы, не иначе», — считает депутат.

Он выразил уверенность в том, что для участников вечеринки будет полезным пожить, как простые люди. Также парламентарий отметил, что в случае если они действительно обладают талантом, то смогут найти обратный путь к успеху.

«Пусть они понесут заслуженное наказание. Пусть они почувствуют на своей шкуре, что такое "культура отмены". Их всех нужно просто отменить: звания, награды, концерты, эфиры и рекламные контракты. Пусть отрезвеют!» — заключил Миронов.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря в клубе «Мутабор». В первый день на праздник пришли звезды шоу-бизнеса в оголяющих тело нарядах. После того как фото и видео с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность. На следующий день состоялась вторая часть вечеринки, куда попали обычные посетители, которые приобрели билеты.

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