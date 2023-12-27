Уехавших в США российских шпажистов объявили в розыск

МВД РФ 26 декабря объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида

МВД России 26 декабря объявило в розыск российских шпажистов Виолетту и Сергея Бида, уехавших в США. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Бида Сергей Олегович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения 13 февраля 1993 года», — отмечается на сайте МВД.

Такая же карточка опубликована на сайте МВД на имя Виолетта Бида. Однако не уточняется, по именно статье УК РФ спортсмены объявлены в розыск.

В начале июля стало известно, что на чемпионате США выступят трое россиянин: Бида, шпажист Олег Кныш и саблист Константин Лоханов — бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой. Предполагалось, что спортсмены должны осудить действия России и не проявлять принадлежности к стране на соревнованиях. В марте Европейская конфедерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе.