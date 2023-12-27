Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ньюкасл Юнайтед
1:3
Завершен
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Шеффилд Юнайтед
2:3
Завершен
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Динамо Мн
1:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
3:5
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
1:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
06:32, 27 декабря 2023Спорт

Уехавших в США российских шпажистов объявили в розыск

МВД РФ 26 декабря объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида
Сергей Бида

Сергей Бида. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

МВД России 26 декабря объявило в розыск российских шпажистов Виолетту и Сергея Бида, уехавших в США. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Бида Сергей Олегович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения 13 февраля 1993 года», — отмечается на сайте МВД.

Такая же карточка опубликована на сайте МВД на имя Виолетта Бида. Однако не уточняется, по именно статье УК РФ спортсмены объявлены в розыск.

В начале июля стало известно, что на чемпионате США выступят трое россиянин: Бида, шпажист Олег Кныш и саблист Константин Лоханов — бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой. Предполагалось, что спортсмены должны осудить действия России и не проявлять принадлежности к стране на соревнованиях. В марте Европейская конфедерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Может минировать и поражать цели реактивными снарядами. В России создают новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

      В Германии заявили о планах НАТО заблокировать вступление Украины

      Названы самые популярные направления из столичных аэропортов на Новый год

      Названы опасные способы борьбы с похмельем

      В Европарламенте призвали страны ЕС срочно признать Палестину

      Польшу обвинили в помощи Украине вместо своим гражданам

      Уехавших в США российских шпажистов объявили в розыск

      Посол России рассказал о вандализме против домов дипломатов из РФ

      Назван способ сохранить средства в новогодние праздники

      Экс-посол раскрыл знаки НАТО для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости