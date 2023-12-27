Назван диапазон цен на нефть в 2024 году

Аналитик Чернов: цена барреля нефти в 2024-м стабилизируется в диапазоне $80-90

Стоимость барреля наиболее популярной в мире марки Brent в 2024 году стабилизируется в диапазоне от 80 до 90 долларов. Об этом говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поступившем в «Ленту.ру».

По его словам, «эти уровни комфортны для стран, входящих в договор ОПЕК+», которые и в наступающем году «наверняка продолжат регулировать рынок, создавая для себя комфортные цены продажи углеводородов».

Специалист ожидает также повышения выручки российских нефтяных компаний в годовом выражении, поскольку дисконт российского сорта экспортной нефти Urals на мировом рынке сократился с 34 до 15 процентов. Также Чернов назвал довольно высокими риски сокращения зарубежных поставок российской нефти из-за увеличения санкционного давления.

Ранее вице-премьер правительства страны Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24», которое опубликовало РИА Новости, предположил, ссылаясь на оценки различных аналитических агентств и служб, работающих при Минэнерго, что цена барреля нефти марки Brent в 2024 году будут колебаться в пределах 80-85 долларов. На момент написания материала его стоимость составляла 80,27 доллара.