Раскрыты цены самого дорогого жилья в Москве

«РИА»: самое дорогое жилье в Москве стоит 8,8 млрд руб.

Самое дорогое жилье в России, доступное для покупки в 2023 году, обойдется в 8,8 миллиарда рублей. Цены наименее доступных объектов недвижимости назвали эксперты «РИА Новости».

В рамках указанного бюджета можно приобрести «Городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском» в Мещанском районе. Объект представляет собой четыре исторических особняка общей площадью 4,4 тысячи квадратных метров, соединенных подземной галереей. Также новый собственник получит доступ к личному ландшафтному парку в два гектара и паркингу на 28 мест. Усадьбу пытались продать и в 2022 году, но дешевле — за шесть миллиардов рублей.

Второе место в рейтинге заняла квартира в элитной новостройке рядом с храмом Христа Спасителя. Площадь объекта составляет 810 «квадратов», а стоимость — 5,7 миллиарда рублей. Третье место досталось пентхаусу на Пречистенской набережной за 3,2 миллиарда, а четвертое — пентхаусу в Пресненском районе площадью 952 «квадрата» за 3,2 миллиарда рублей.

В первую десятку также вошли трехэтажный особняк за 2,9 миллиарда рублей, двухэтажная квартира и самый высокий пентхаус Европы за 2,6 миллиарда, пентхаус с просторной террасой за 2,4 миллиарда, пентхаус с полной звукоизоляцией за 2,1 миллиарда, семикомнатная квартира с видом на храм Христа Спасителя и апартаменты в пешей доступности от Кремля за 2 миллиарда.

Ранее сообщалось, что цена самой дорогой квартиры в Сочи составляет 1,8 миллиарда рублей. Речь идет о четырехкомнатном пентхаусе с бассейном и общей площадью 550 квадратных метров.