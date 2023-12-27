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10:01, 27 декабря 2023Россия

Россиянка демонстративно включила на рынке украинские песни и попала под суд

На Камчатке суд оштрафовал за дискредитацию армии работницу рынка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Работницу одного из рынков в Петропавловске-Камчатском оштрафовали по административной статье о дискредитации Российской армии. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Как заявили на заседании очевидцы, в октябре 60-летняя женщина, находясь на рабочем месте, неоднократно оскорбительно высказалась в адрес Вооруженных сил России и жителей страны. Кроме того, она демонстративно включала песни на украинском языке.

Свою вину россиянка не признала и заявила, что ее оговорили. Однако суд посчитал доказанным факт дискредитации российских военнослужащих и постановил привлечь женщину к административной ответственности со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Москве учитель информатики элитной школы №1619 имени Цветаевой Сергей Аверьянов прямо во время урока нарисовал на доске свастику и оставил под ней надпись «Слава Украине». В результате его оштрафовали на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации Российской армии. Кроме того, педагога уволили из учебного заведения.

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