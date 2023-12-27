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21:08, 27 декабря 2023Россия

Минтруд сообщил о накоплении трудового стажа у участников спецоперации

Глава Минтруда Котяков: у участников СВО продолжает формироваться трудовой стаж
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Globallookpress.com

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что трудовой стаж участников специальной военной операции (СВО) на Украине накапливается, поскольку они остаются закреплены на своих рабочих местах, сообщает ТАСС.

«Те, кто у нас на сегодняшний день на СВО присутствуют, они же не уволены с рабочих мест. Соответственно, стаж у них формируется», — заявил глава ведомства.

Он также добавил, что у участников спецоперации иная система определения стажа, подчеркнув, что среди них «никто не обижен».

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал, что СВО на Украине закончится весной-летом 2024 года. Он отметил, что «все предпосылки к этому есть».

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      Марина Совина
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