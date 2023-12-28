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15:13, 28 декабря 2023Спорт

Объявленный в розыск российский шпажист хотел уволиться из Росгвардии. Какие еще подробности раскрыла его мать?

Мать фехтовальщика Биды: сын хотел уволиться из Росгвардии, но получил отказ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Объявленный в розыск МВД российский шпажист Сергей Бида хотел уволиться из Росгвардии и несколько раз пытался это сделать. Подробности раскрыла его мать Елена Гришина.

Женщина рассказала, что в Росгвардии ее сыну несколько раз отказывали в увольнении. В то же время у Биды было разрешение на выезд из страны от Минспорта. Гришина уточнила, что списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Они отправлялись в том числе в Росгвардию, так как там присутствовали и другие фехтовальщики. Аналогичный список был и в Минобороны, где они подписывались.

Так что у Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года, потому его и не остановили на границе. Поэтому Сергей абсолютно не переживал. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно

Елена Гришинамать шпажиста Сергея Биды

Биде и его жене грозит до десяти лет лишения свободы

МВД России объявило в розыск фехтовальщиков Бида — Сергея и его супругу Виолетту — за самовольный отъезд в США. Они являлись действующими офицерами Росгвардии, когда в 2023 году самовольно выехали из России для переезда в Калифорнию.

Сергей числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии, Виолетта Бида же являлась действующей военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА. По имеющимся сведениям, в Соединенных Штатах супруги приняли участие в соревнованиях без согласия российской стороны, что стало нарушением устава и сделало их фигурантами уголовного преследования.

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

По информации Telegram-канала Shot, им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

Родственники Биды назвали причиной отъезда шпажиста проблемы со здоровьем

Дед Сергея Биды двукратный призер Олимпийских игр Борис Гришин заявил, что внук отправился в Штаты работать. По его словам, предложение от друзей ему поступило давно, а теперь он тренирует детей.

Другой причиной отъезда он назвал серьезные проблемы спортсмена со здоровьем. Гришин отметил, что у фехтовальщика в последние годы регулярно выскакивали позвонки, ситуацию усугубило повреждение колена. Гришин также подтвердил, что у внука было разрешение на выезд из России. По его словам, Биде позвонил директор академии в Калифорнии и сказал, что требуется срочно выезжать туда через Сербию. О проблемах сына со здоровьем говорила и его мать. Она уточнила, что Сергею не смогли сделать американскую визу на родине, а потому ему пришлось отправляться в Стамбул, а затем в Белград.

В США он уехал с документами о том, что ему необходимо провести операцию. Он оформил все через отца и отдал все документы в Росгвардию. Там присутствовали и медицинские справки о том, что ему требуется оперативное вмешательство на колене, что он ищет клинику

Борис Гришиндвукратный призер Олимпийских игр

В июле 2023 года Федерация фехтования США объявила об участии спортсменов в чемпионате страны

Тогда вместе с супругами были заявлены шпажист Олег Кныш и саблист Константин Лоханов, который является бывшим мужем двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой. При этом должны были соблюдаться несколько условий — спортсмены должны осуждать действия России и Белоруссии и не проявлять принадлежности к России или Белоруссии на соревнованиях.

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Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских игр в Токио 2020 года в командном турнире в фехтовании на шпагах. Также он трижды становился чемпионом Европы в команде. Виолетта Бида имеет в активе серебряные медали чемпионата мира и чемпионата Европы в командном турнире на шпагах.

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      Алина Гончарова
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