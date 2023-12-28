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11:00, 28 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о трудностях лечения распространенного заболевания

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

Цистит — одно из наиболее частых урологических заболеваний, и порой во время его лечения возникают трудности, в частности, из-за дисбаланса работы иммунной системы. Об этом распространенном недуге и способах его профилактики «Ленте.ру» рассказал уролог, онколог, ведущий эксперт проекта «О себе» Александр Королев.

Во время приступа цистита, который преимущественно развивается у женщин, незначительно повышается температура, появляются частые позывы в туалет, меняется цвет и запах мочи, объяснил врач. Также это заболевание сопровождается резкой болью внизу живота.

Острый неосложненный цистит лечат однократным приемом антибиотика, после чего пациент забывает о проблеме, продолжил уролог. Гораздо хуже все обстоит, когда инфекция беспокоит три раза за год и чаще, предупредил Королев.

Зачастую его причинами являются нарушения гормонального статуса, особенно в пременопаузу, нарушение правильного положения органов малого таза, нейрогенные расстройства мочеиспускания, дисбаланс работы иммунной системы и микробиоты кишечника. В таком случае антибиотики не являются основными препаратами для лечения

Александр Королевуролог, онколог

Во время лечения рецидивирующего цистита Королев призвал пациентов максимально соблюдать правила личной гигиены. Также, по его словам, необходимо пить больше клюквенных морсов, так как они обеспечивают организм проантоцианидидами, уменьшающими прилипание бактерий к стенке мочевого пузыря. Также пациентам назначают применение метионина с витамином С, добавил врач.

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Для снижения риска рецидива цистита уролог призвал выпивать минимум два литра воды в день, женщинам в пременопаузу применять эстроген вагинально в виде кольца, геля или крема. Также, по словам Королева, женщинам следует правильно подтираться — спереди назад — и мочиться после интимной близости.

Ранее уролог, сексолог Александр Лубенников рассказал, что у женщин, ведущих активную половую жизнь, во время интимной близости может происходить недержание мочи. Чтобы избавиться от этой проблемы, он посоветовал похудеть и выполнять упражнения Кегеля.

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      Вера Владзиевская
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