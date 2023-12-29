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12:45, 29 декабря 2023Силовые структуры

Планировавшего уехать на Украину и воевать против ВС РФ россиянина осудили

ФСБ: жителя Твери, планировавшего воевать против ВС РФ, приговорили к 4 годам

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Белгородский областной суд приговорил к четырем годам лишения свободы жителя Твери, который пытался уехать на территорию Украины и воевать против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 30 по статье 275 («Приготовление к государственной измене») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, подсудимый намеревался вести боевые действия против своей страны в составе запрещенного в РФ украинского вооруженного формирования. Предварительно установлено, что он разрабатывал пеший маршрут для перехода на территорию Украины и изучал информационные сводки участков боевых действий. Кроме того, для подтверждения своих намерений мужчина планировал поджечь военкомат в одном из городов центральной России.

Ранее на Кубани сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал вступить в ряды террористического военизированного объединения и воевать против российской армии.

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      Олеся Мицкевич
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