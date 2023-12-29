Россиянам назвали способы уберечь собаку на Новый год

Кинолог Голубев посоветовал россиянам с собаками покупать гирлянды на батарейках

Чтобы уберечь собаку в новогоднюю ночь, россиянам рекомендуется покупать гирлянды на батарейках. Этот и другие способы обезопасить собаку в Новый год назвал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалист напомнил, что любые длинные шнуры, переходники и удлинители могут стать источником опасности. Если животное сгрызет шнур, его может ударить током. Кроме того, из-за короткого замыкания может случиться пожар.

Кинолог также посоветовал держать ель на расстоянии от обогревателей, электроприборов, камина и печей. Дерево нужно надежно закрепить. Также можно использовать специальный забор, который не позволит собаке приблизиться к елке.

Зажженные свечи не рекомендуется оставлять без внимания, особенно если они находятся на столе среди еды. Собака может захотеть съесть что-нибудь со стола и повалить свечи на стол, что чревато пожаром. Пес также может захотеть понюхать свечу и получить ожог.

Важно не допускать животных к открытым каминам, а также к железным ширмам, заслонкам и другим элементам, поскольку они могут быть горячими. Возле камина рекомендуется ставить ограничительный забор. Во время подготовки к празднику следует ограничить доступ собаке к кухне, где есть раскаленная духовка.

Ранее россиянам назвали способы уберечь новогоднюю елку от кота. Можно не пускать животное в комнату, где стоит ель. Кроме того, дерево можно опрыскать хвойным или цитрусовым освежителем воздуха.