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20:24, 29 декабря 2023Экономика

Правительство приняло решение о беспошлинном импорте яиц

Правительство РФ отменило ввозные пошлины на яйца с 1 января по 30 июня 2024-го

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пошлины на импорт яиц в Россию будут отменены с 1 января по 30 июня 2024 года. Такое решение приняло правительство страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Минсельхозу поручается выдавать соответствующие документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции. До начала действия беспошлинного режима базовая ставка на ввоз яиц в страну составляла 15 процентов.

Мера позволит ввезти 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать резко подскочившие цены на них, объясняли власти. В ноябре яйца в России подорожали в годовом выражении более чем на 40 процентов.

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Президент России Владимир Путин обвинил в проблемах с курицей и яйцами правительство, которое, по его словам, допустило сбой. Между тем еще в апреле Росптицесоюз, объединяющий 250 главных предприятий по производству птицы в стране, предупредил о возможной остановке работы птицефабрик из-за ухода иностранных производителей оборудования.

Для решения проблемы правительство также начало взаимодействие с другими странами, чтобы за счет импорта насытить рынок и тем самым «обратить цены в траекторию снижения». Эффект от сложившейся ситуации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков описал фразой «слава богу, это увенчалось успехом». Помочь России с поставками вызвались Турция, Иран, Азербайджан и Белоруссия. Однако, по мнению некоторых экспертов, цены на зарубежные яйца будут еще выше, и поставки ситуацию не исправят.

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      Мария Грушко
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