Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:17, 31 декабря 2023Бывший СССР

В Киевской области будут вручать повестки на блокпостах

Комендант Олейник: в Киевской области будут вручать повестки на блокпостах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На блокпостах, установленных в Киевской области на период с 28 декабря по 6 января, правоохранители могут вручать повестки. Об этом сообщил комендант Киевской области Руслан Олейник в беседе с ТСН.

Как рассказал Олейник, если сотрудники полиции по базе проверят человека и увидят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва или не обновило учетные данные в военкомате, то выпишут повестку.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг слова президента страны Владимира Зеленского о том, что Генштаб попросил мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, военное командование не делало подобного запроса.

26 декабря главком призвал всех защищать Украину. Он подчеркивал, что закон о мобилизации создан, чтобы была справедливость. Пригодность к службе должна определять врачебная комиссия, а не инвалидность, отмечал Залужный.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

      Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войск

      В США допустили провокацию НАТО в Польше для ввода войск на Украину

      В Киевской области будут вручать повестки на блокпостах

      В США назвали удар ВСУ по Белгороду провокацией

      В пригороде Иерусалима палестинец напал с ножом на двух израильтян

      Сотрудники немецкого телеканала попали под обстрел в отеле Харькова

      Атаку на Белгород назвали новым видом терроризма

      В Турции произошли три землетрясения

      В Киеве заявили о повреждении более 60 процентов объектов инфраструктуры за год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости