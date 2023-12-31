В Киевской области будут вручать повестки на блокпостах

Комендант Олейник: в Киевской области будут вручать повестки на блокпостах

На блокпостах, установленных в Киевской области на период с 28 декабря по 6 января, правоохранители могут вручать повестки. Об этом сообщил комендант Киевской области Руслан Олейник в беседе с ТСН.

Как рассказал Олейник, если сотрудники полиции по базе проверят человека и увидят, что лицо находится в розыске как уклоняющееся от призыва или не обновило учетные данные в военкомате, то выпишут повестку.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг слова президента страны Владимира Зеленского о том, что Генштаб попросил мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, военное командование не делало подобного запроса.

26 декабря главком призвал всех защищать Украину. Он подчеркивал, что закон о мобилизации создан, чтобы была справедливость. Пригодность к службе должна определять врачебная комиссия, а не инвалидность, отмечал Залужный.