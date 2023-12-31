Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

RT: Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду

Издание RT со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах заявило, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду, произошедшем 30 декабря.

По утверждению издания, Зеленский дал такое поручение главе Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову.

Приказ выполнили члены нацбатальона

Исполнителями массированного обстрела российского города стал личный состав нацбатальона «Кракен» (запрещен в России как террористическая организация) под командованием Сергея Величко.

Фото: Alina Smutko / Reuters

По данным источника, эти бойцы быстро выдвинулись на позиции и атаковали город кассетными боеприпасами и чешскими ракетными системами залпового огня Vampire, после чего отошли в тыловые районы Харьковской области.

Других подробностей о предполагаемом приказе Зеленского не приводится. Комментариев от высокопоставленных официальных лиц на Украине на момент публикации не последовало.

Чехия прокомментировала использование своего РСЗО словами о нормах права

Постоянное представительство Чехии при ООН после данных об использовании Vampire при атаке на Белгород ответило, что ее «поддержка Украины, обороняющейся против российской агрессии, соответствует нормам международного права».

Фото: Stringer / Reuters

Также Чехия отказалась участвовать в экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по просьбе России из-за обстрела города. Комментариев непосредственно об атаке Белгорода от чешской стороны не последовало.

Российские войска заявили, что уничтожили участвовавших в организации обстрела

Утром 31 декабря Минобороны России отчиталось об ответе на обстрел Белгорода со стороны Украины. По данным военного ведомства, были поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

Минобороны сообщило, что Российская армия нанесла высокоточный ракетный удар по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» и уничтожила представителей ГУР и ВСУ, которые участвовали в планировании обстрела Белгорода. Сообщается, что там же находились до двухсот иностранных наемников.

Военное ведомство также рассказало об ударе по филиалу национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области: ВСУ, по данным Минобороны, используют его для ведения разведки.

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода оценивается в 109 человек. 25 из них, включая шесть детей, доставили спецбортом МЧС в федеральные и столичные клиники в Москве. Еще трое тяжелораненых остаются в Белгороде — состояние не позволило их транспортировать.