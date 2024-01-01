Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 1 января 2024Россия

ЦИК принял документы Слуцкого для участия в выборах президента

ЛДПР: ЦИК принял документы Слуцкого на регистрацию кандидатом в президенты РФ

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Центризбирком (ЦИК) России принял документы лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба фракции в Telegram-канале.

«Сегодня, 1 января, ЦИК России принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России», — говорится в сообщении.

Теперь у Центризбиркома есть десять дней на принятие соответствующего решения о регистрации.

Первым в ЦИК документы на участие в выборах подал Владимир Путин. Помимо этого, в ЦИК документы передали Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (пойдет на выборы от партии «Новые люди») и подмосковный депутат Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

Всего, по информации зампредседателя ЦИК Николая Булавина, документы для выдвижения на выборы президента России подали уже 8 из 33 человек, которые намерены участвовать в президентской гонке. Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Озвучено предсказание Жириновского на 2024 год

      ВСУ снова обстреляли поселок в приграничном российском регионе

      Лидер РПЛ предложит новый контракт главному тренеру

      Суд отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой

      ЦИК принял документы Слуцкого для участия в выборах президента

      Российские военные поразили производящее беспилотники ВСУ предприятие

      Российские военные сбили 46 беспилотников Украины

      Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета Су-27

      Минобороны доложило о поражении аэродромов с самолетами-носителями Storm Shadow

      В российском приграничном регионе рассказали об обстрелах ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости