Подмосковный депутат подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Подмосковный депутат Надеждин подал документы для участия в выборах президента

Подмосковный депутат Борис Надеждин подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента от партии «Гражданская инициатива». Об этом пишет ТАСС.

Как сообщило агентство, политик лично подал пакет необходимых для регистрации на выборах документов в здании ЦИК на Большом Черкасском переулке.

Депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный был выдвинут в качестве кандидата на высший пост в стране на съезде «Гражданской инициативы» 23 декабря. Так как данная партия не представлена в Государственной думе, Надеждину предстоит до конца января 2024 года собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку, чтобы завершить регистрацию. В каждом регионе России может быть собрано не более 2,5 тысячи подписей.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России превысило 30 человек. При этом она подчеркнула, что степень конкуренции на голосовании зависит не сколько от количества претендентов, сколько от их качества.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Первым документы для участия в голосовании в ЦИК подал действующий глава государства Владимир Путин. Также в качестве кандидатов выдвинуты: депутат Госдумы от КПРФ и участник президентских выборов 2004 года Николай Харитонов, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер нижней палаты парламента и первый замруководителя фракции «Новые Люди» Владислав Даванков.