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14:27, 25 декабря 2023Россия

Еще один кандидат подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

Вице-спикер ГД Даванков подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вице-спикер Госдумы (ГД), первый замруководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков подал в в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для участия в в выборах президента России в качестве кандидата. Об этом пишет ТАСС.

Решение о выдвижении Даванкова приняли единогласно на съезде «Новых людей» 24 декабря. Кандидатуру политика поддержали 69 делегатов. По словам лидера партии Алексея Нечаева, президентская гонка не может состояться без кандидата, «который бы представлял молодых людей».

25 декабря документы в ЦИК также подал председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий. Решение о его выдвижении в президенты было принято на съезде фракции 19 декабря.

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