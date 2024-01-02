На село в Воронежской области упал боеприпас с российского самолета. Что известно о случившемся?

Минобороны России сообщило о нештатном сходе боеприпаса в Воронежской области

Над селом Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, сообщили в Министерстве обороны России.

Как стало известно, 2 января года около 9:00 по московскому времени при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате случившегося пострадавших нет, в данный момент проводится расследование инцидента.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что поставил правительству региона задачу в максимально короткие сроки разобраться с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.

Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции Александр Гусев губернатор Воронежской области

На одной из улиц из-за падения снаряда образовалась воронка

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с последствиями падения снаряда на село. На кадрах видна глубокая воронка, несколько строений сильно повреждены, пробиты крыши.

Кадр: страница «Коммерсантъ» во «ВКонтакте»

Между тем губернатор уточнил, что жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. После обеспечения безопасности на месте происшествия и окончания работы ведомств начнется оценка нанесенного ущерба, добавил Гусев.

Село Петропавловка Острогожского района располагается примерно в 120 километрах от Воронежа и в 800 километрах от Украины.

В апреле в Белгороде произошел нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34

По словам одного из очевидцев, удар был такой силы, что автомобиль отбросило на крышу магазина «Пятерочка». Белгородец, наблюдавший взрыв вблизи, заявил, что жертв в его результате нет. Другой очевидец опубликовал видео с места инцидента. По словам автора кадров, «тут просто нету пол-улицы», а на меcте происшествия «метра под три, наверное, бордюры валяются».

Вскоре после ЧП губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию в взрыве. В результате инцидента были повреждены остекление в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Также уточнялось, что есть разрушения в нескольких квартирах в жилом доме на улице Шаландина. Позже Гладков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва.

В Минобороны России сообщили, что причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил.