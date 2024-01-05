Киев перечислил задействованные в подготовке украинских военных страны

Генерал-майор Таран: в подготовке украинских военных задействованы 34 страны

Более 30 государств задействованы в организации мероприятий по подготовке украинских военных за рубежом. Об этом сообщает начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран, передает ТАСС.

По словам Тарана, в настоящее время коалиция партнеров насчитывает 34 страны. Среди них США, Великобритания, Канада, Норвегия, Австралия, большинство стран ЕС, а также Грузия и Молдавия.

Таран отметил, что лидером в организации базовой общевойсковой подготовки и подготовки командиров младшего звена является Великобритания. Он добавил, что с февраля 2022 года в стране прошли обучение более 30 тысяч военнослужащих.

Ранее журналист Коннор Эколс предсказал Украине ухудшение положения без помощи США. По его словам, от возможности США финансировать Киев будет зависеть исход конфликта, в то время как ситуация в Конгрессе складывается не лучшим образом для украинской стороны.

