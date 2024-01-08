Завод Volkswagen в Германии приостановил работу из-за забастовок

Bild: один из заводов Volkswagen в Германии приостановил работу из-за забастовок

Один из заводов немецкого автопроизводителя Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене в понедельник, 8 января, приостановил работу из-за забастовок фермеров. Об этом сообщает газета Bild.

Митингующие заблокировали дороги, перекрыв их тракторами, из-за чего сотрудники не смогли добраться до места работы. Производство может возобновиться во вторник, 9 января, пишет издание.

Протестующие собрались рано утром 8 января, пишет Reuters. На некоторых тракторах и грузовиках висели плакаты с надписью «Никакого пива без фермеров» и плакатами ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В Берлине колонна из десятков тракторов перекрыла главный проспект, ведущий к Бранденбургским воротам.

Фермеры протестуют против планов правительство поэтапно отменить сельскохозяйственные субсидии. Льготы позволяют аграриям экономить около 900 миллионов евро (980 миллионов долларов США) в год, а отказ от субсидий приведет к массовым банкротствам.

Несколько дней назад из-за забастовок было задержано прибытие вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека в страну. Политик возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлютзиль его встретила толпа из более чем 100 человек. Простестующие выражали недовольство планами правительства, тогда Хабек предложил пообщаться с представителями группы, однако они не согласились и попытались прорваться на судно. После этого полиция разогнала фермеров газом, и паром отчалил от берега.

