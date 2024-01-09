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05:55, 9 января 2024Мир

В ворота Белого дома врезался автомобиль

В Вашингтоне в ограждение Белого дома врезался автомобиль

Фото: Andrew Leyden / Reuters

В Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома. Об этом сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети X.

По его словам, инцидент произошел вечером 8 января около 18:00 (02:00 9 января по московскому времени). Транспортное средство протаранило внешние ворота комплекса Белого дома. Гульельми отметил, что водителя задержали. В настоящее время полиция пытается выяснить, что стало причиной ДТП.

Это не первый случай, когда в ограждение около Белого дома врезается транспортное средство. В мае 2023 года в заграждения безопасности вокруг площади Лафайет через дорогу от Белого дома врезался грузовик. Тогда в результате происшествия никто не пострадал. Как отмечал Гульельми, предварительное расследование показало, что водитель возможно, намеренно врезался в заграждения.

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      Марина Совина
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