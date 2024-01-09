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14:20, 9 января 2024Россия

В Госдуме на пленарном заседании поднимут вопрос отключения тепла в морозы

Депутат Алексеенко: Госдума на заседании разберется с отключением тепла в морозы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Госдума на первом пленарном заседании в 2024 году поднимет вопрос отключения тепла в морозы в российских регионах. Депутаты будут разбираться в причинах многочисленных коммунальных аварий и принимать меры. Об этом «Ленте.ру» рассказал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко.

В первую пленарную неделю этот злободневный вопрос будет поднят. Первое пленарное заседание начнется с этого вопроса

Николай Алексеенкодепутат Госдумы

По словам парламентария, каждая ситуация специфична. Она зависит от региона, вида недвижимости, ее собственника, управляющей компании и других факторов.

«В целом по статистике мы видим, что у нас довольно значительный износ коммунальных сетей. При этом определенная тарифная политика тоже не позволяет направлять достаточный объем инвестиций на модернизацию. Конечно, есть накопленная усталость сетей в принципе. Для этого и правительство, и Госдума принимают системные решения, есть целые программы по модернизации, региональные власти занимаются. Но сошлось в кучку сразу несколько негативных факторов — износ, аномальные температурные колебания. Все это наложилось. При этом каждая ситуация уникальна, но прослеживается системная недоработка, во-первых, региональных властей», — сказал он.

9 января стало известно, что заместителя главы администрации Подольска задержали по делу об отключении тепла. По версии следствия, он знал о дефектах оборудования, но все равно подписал документы о готовности к отопительному сезону, что привело к аварии. Также задержаны начальник котельной и генеральный директор Климовского патронного завода по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Власти подмосковного города ввели режим ЧП локального характера после того, как во время новогодних праздников прорвало теплотрассу. В 20-градусные морозы без тепла остались около 21 тысячи местных жителей в микрорайоне Климовск более чем из 170 многоквартирных домов.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Осторожно Media, президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. 8 января российский лидер заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в пострадавших районах.

Также о проблемах с отоплением стало известно и в других городах — в Лыткарине, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове.

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      Варвара Кошечкина
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