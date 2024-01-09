Итальянцы возмутились синхронным зигованием неофашистов на площади в Риме

The Guardian: в Италии осудили ежегодное собрание зигующих неофашистов в Риме

Лидеры итальянской оппозиции осудили собрание неофашистов на площади в Риме и призвали правое правительство Джорджи Мелони запретить неофашистские группы после распространения в интернете видео, на котором сотни мужчин синхронно зигуют во время мероприятия в Риме. Об этом сообщает The Guardian.

На кадрах видно, что толпа собралась возле бывшей штаб-квартиры неофашистской партии «Итальянское социальное движение» (MSI) на улице Виа Акка Ларентия на ежегодное собрание, посвященное памяти боевиков ныне несуществующего молодежного крыла партии.

Мужчины стоят рядами, отдают честь с жесткими руками, трижды выкрикивают «присутствуют». Итальянцы также возмутились, что на собрании выкрикивали известный клич неофашистов — «За всех павших товарищей!».

По словам лидера левоцентристской Демократической партии Элли Шляйн, то, что произошло в центре Рима, является неприемлемым. В свою очередь, лидер центристской партии «Ационе» Карло Календа заявил, что эта ситуация стала позором европейской демократии.

Ранее в Италии потребовали начать расследование по факту массовой демонстрации фашистского приветствия в Риме. Отмечается, что Мелони раскритиковали за игнорирование произошедшего инцидента.

