Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:22, 9 января 2024Мир

Итальянцы возмутились синхронным зигованием неофашистов на площади в Риме

The Guardian: в Италии осудили ежегодное собрание зигующих неофашистов в Риме

Лидеры итальянской оппозиции осудили собрание неофашистов на площади в Риме и призвали правое правительство Джорджи Мелони запретить неофашистские группы после распространения в интернете видео, на котором сотни мужчин синхронно зигуют во время мероприятия в Риме. Об этом сообщает The Guardian.

На кадрах видно, что толпа собралась возле бывшей штаб-квартиры неофашистской партии «Итальянское социальное движение» (MSI) на улице Виа Акка Ларентия на ежегодное собрание, посвященное памяти боевиков ныне несуществующего молодежного крыла партии.

Мужчины стоят рядами, отдают честь с жесткими руками, трижды выкрикивают «присутствуют». Итальянцы также возмутились, что на собрании выкрикивали известный клич неофашистов — «За всех павших товарищей!».

По словам лидера левоцентристской Демократической партии Элли Шляйн, то, что произошло в центре Рима, является неприемлемым. В свою очередь, лидер центристской партии «Ационе» Карло Календа заявил, что эта ситуация стала позором европейской демократии.

Ранее в Италии потребовали начать расследование по факту массовой демонстрации фашистского приветствия в Риме. Отмечается, что Мелони раскритиковали за игнорирование произошедшего инцидента.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ученые считают, что 2024 год будет самым жарким в истории. Чем это грозит человечеству?

      Договоры России об избежании двойного налогообложения перестали действовать

      Нештатно сошедшую авиабомбу над городом в ЛНР обезвредили

      На Украине заявили о ликвидации трех схем уклонения от мобилизации

      Кремль ответил на жалобу о плохом отношении к добровольцам из Сербии

      Раскрыты подробности дела пойманного в Москве с наркотиками американца

      Рецидивист пообещал россиянину помочь в бизнесе и обманул на миллионы рублей

      Описано будущее курса валют

      Россиянина лишили гражданства за неявку в военкомат

      Самолет с россиянами на борту задержали в Венесуэле из-за поломки двигателя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости