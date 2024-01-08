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19:25, 8 января 2024Мир

Сотни итальянцев продемонстрировали фашистское приветствие в Риме

В Риме потребовали расследовать массовую демонстрацию фашистского приветствия

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Италии разгорелся скандал после публикации видео, на котором сотни мужчин демонстрировали фашистское приветствие во время митинга в Риме. Оппозиционные партии уже потребовали провести расследование, сообщает Reuters.

Мероприятие состоялось в 46-ю годовщину дня, когда двое итальянцев, предположительно, были ликвидированы крайне левыми боевиками, а третий — полицейскими на фоне возникших после этого беспорядков. Митинги проходят ежегодно, но в этот раз политики обратили внимание на незаконность профашистских настроений, указав на то, что послевоенная конституция Италии запрещает реорганизацию распущенной фашистской партии Муссолини. Отмечается, что крайне правые группы обходят запрет, давая своим организациям новые названия.

«Это люди разного происхождения, индивидуалисты, внепарламентские организации. Они не имеют ничего общего с «Братьями Италии», — процитировала La Repubblica представителя правой партии, от которой выдвинулась действующая премьер-министр Джорджа Мелони. Сама она комментариев по поводу митинга не давала, из-за чего попала под волну критики оппозиции.

Мелони, которая пришла к власти под лозунгами критики мировой идеологии, боящейся традиционных семейных ценностей, потому что они составляют человеческую идентичность, ранее критиковали за крайне правые симпатии в юности. При этом еще до того как стать премьером, она заявляла, что в ее партии нет места для «ностальгии по фашизму, расизму или антисемитизму».

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      Дмитрий Воронин
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