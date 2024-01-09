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10:29, 9 января 2024Россия

В Белгороде обязали чиновников пройти курсы оказания первой помощи

Гладков обязал чиновников и бюджетников Белгорода пройти курсы первой помощи

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил обучить всех чиновников и работников бюджетных учреждений Белгорода и приграничных муниципалитетов оказанию первой медицинской помощи. Об этом он заявил в ходе совещания в областном правительстве, его трансляция ведется на странице главы региона во «ВКонтакте».

«На первом этапе задача — научить всю бюджетную сферу. На втором — перейдем к обучению коммерческих организаций. У нас достаточно врачей. Также есть самооборона, которая уже год тренируется и, как показали сложные дни, обладает необходимыми навыками, которые спасают жизни людей», — сказал губернатор.

Гладков поручил завершить обучение всех сотрудников до конца января, а первый отчет об этом предоставить через неделю.

В Белгороде также возобновили курсы по оказанию первой медицинской помощи для местных жителей из-за участившихся атак ВСУ. 30 декабря центр Белгорода атаковали ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства, врачи не смогли спасти 25 человек. В январе в городе почти каждый день объявляли сигнал ракетной опасности.

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      Анастасия Шейкина
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