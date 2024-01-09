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20:35, 9 января 2024Спорт

World Aquatics признала мировой рекорд российского пловца

World Aquatics признала мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова
Климент Колесников

Климент Колесников. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

World Aquatics признала мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова. Об этом сообщается на сайте федерации.

Колесников стал лучшим в заплыве на 50 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 23,55 секунды и превзошел достижение американца Хантера Армстронга (23,71). Это произошло 27 июля в финале Кубка России в Казани.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного человека.

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