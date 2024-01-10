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05:31, 10 января 2024Культура

Глюкоза улетела из России после участия в голой вечеринке Ивлеевой

Певица Глюкоза улетела на Сейшелы после участия в голой вечеринке Ивлеевой
Наталья Ионова

Наталья Ионова. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, после участия в скандальной голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой улетела с семьей из России. Об этом исполнительница сообщила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Певица отправилась на Сейшельские острова. Она призналась, что давно мечтала оказаться в этом месте. «Я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — подписала она снимок, на котором Ионова запечатлена в шортах и свитере на берегу моря.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил, что возобновит проект «Глюк’oZa» без певицы Натальи Ионовой, известной под тем же псевдонимом. Он указал, что принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Фадеев также раскритиковал мероприятие, назвав его «колхозом».

Также сообщалось, что некоторые телеканалы, рекламные агентства и компании из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с Глюкозой.

Скандальное мероприятие состоялось в ночь на 21 декабря в московском Mutabor. Гостями были в том числе артисты Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Анна Asti и Ксения Собчак.

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      Марина Совина
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