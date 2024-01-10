Канадскую секс-работницу обвинили в дискредитации армии

Секс-работницу из Канады обвинили в незаконном ношении военной формы

Военная полиция Канады обвинила секс-работницу Кристину Гилкрист в незаконном ношении военной формы. Об этом сообщает Ottawa Citizen.

В ведомстве считают, что ее фотографии в военной форме в анкете дискредитируют армию.

Армия также выпустила внутреннее распоряжение, в котором предостерегла солдат от обращения к услугам Гилкрист. Командование считает, что это противоречит этическому кодексу вооруженных сил.

Сама Гилкрист считает, что обвинения беспочвенны. «Я никогда не притворялась солдатом на публике. Люди, которые носят военную форму в кино, ведь не выдают себя за солдат», — прокомментировала она ситуацию изданию. При этом на сайте Гилкрист неоднократно подчеркивается, что она никогда не была военнослужащей. По словам самой девушки, для нее военная форма — фетиш.

Судебные преследования за незаконное ношение военной формы в Канаде встречаются редко. Большинство разбирательств касались лиц, которые намеренно выдавали себя за военнослужащих.