Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:18, 10 января 2024Мир

Канадскую секс-работницу обвинили в дискредитации армии

Секс-работницу из Канады обвинили в незаконном ношении военной формы

Фото: David Stobbe / Reuters

Военная полиция Канады обвинила секс-работницу Кристину Гилкрист в незаконном ношении военной формы. Об этом сообщает Ottawa Citizen.

В ведомстве считают, что ее фотографии в военной форме в анкете дискредитируют армию.

Армия также выпустила внутреннее распоряжение, в котором предостерегла солдат от обращения к услугам Гилкрист. Командование считает, что это противоречит этическому кодексу вооруженных сил.

Сама Гилкрист считает, что обвинения беспочвенны. «Я никогда не притворялась солдатом на публике. Люди, которые носят военную форму в кино, ведь не выдают себя за солдат», — прокомментировала она ситуацию изданию. При этом на сайте Гилкрист неоднократно подчеркивается, что она никогда не была военнослужащей. По словам самой девушки, для нее военная форма — фетиш.

Судебные преследования за незаконное ношение военной формы в Канаде встречаются редко. Большинство разбирательств касались лиц, которые намеренно выдавали себя за военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Зеленский назвал системы ПВО нехваткой №1

      Президент Литвы пообещал Украине включение в НАТО

      Москвичи обнаружили использованный гроб на помойке

      Бортпроводника обнаружили бездыханным незадолго до вылета самолета

      Эрдоган обеспокоился гонкой вооружений в ряде стран из-за конфликта на Украине

      Россиянам рассказали об опасности холодца

      Парящее море на популярном российском курорте попало на видео

      В российском городе пропал свет

      Великобритания обвинила хуситов в атаке на свои корабли в Красном море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости