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Обвинение потребовало арестовать иностранца за оскорбление русских девушек
В Москве прокуратура требует арестовать блогера, оскорбившего русских девушек
Симоновская прокуратура Москвы требует арестовать иностранного блогера, оскорбившего русских девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Обвинение уже подало апелляцию на постановление суда, который ранее отказался отправлять мужчину под стражу. Об аресте блогера в суде ходатайствовал следователь.
Салмон Джумабой из Таджикистана оказался под следствием из-за оскорбительных высказываний о русских девушках. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Сам блогер отрицает свою вину и утверждает, что на видео звучит не его голос.