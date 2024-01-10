Обвинение потребовало арестовать иностранца за оскорбление русских девушек

В Москве прокуратура требует арестовать блогера, оскорбившего русских девушек

Симоновская прокуратура Москвы требует арестовать иностранного блогера, оскорбившего русских девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обвинение уже подало апелляцию на постановление суда, который ранее отказался отправлять мужчину под стражу. Об аресте блогера в суде ходатайствовал следователь.

Салмон Джумабой из Таджикистана оказался под следствием из-за оскорбительных высказываний о русских девушках. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Сам блогер отрицает свою вину и утверждает, что на видео звучит не его голос.