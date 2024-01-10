Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:47, 10 января 2024Силовые структуры

Обвинение потребовало арестовать иностранца за оскорбление русских девушек

В Москве прокуратура требует арестовать блогера, оскорбившего русских девушек

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Симоновская прокуратура Москвы требует арестовать иностранного блогера, оскорбившего русских девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обвинение уже подало апелляцию на постановление суда, который ранее отказался отправлять мужчину под стражу. Об аресте блогера в суде ходатайствовал следователь.

Салмон Джумабой из Таджикистана оказался под следствием из-за оскорбительных высказываний о русских девушках. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Сам блогер отрицает свою вину и утверждает, что на видео звучит не его голос.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Российский врач привязал пенсионера с пневмонией к кровати обрывками простыни

      Члены банды из 90-х предстали перед судом за расправы

      Украина получит бронетранспортеры M577 от Литвы

      Названо идеальное время прогревания машины в мороз

      Женщина испугалась проблем со здоровьем и сбросила 136 килограммов

      Ледяная глыба упала на голову россиянке

      Гособоронзаказ на поставку снайперских винтовок вырос

      Россиянам дали советы при замерзании в квартире из-за соседей

      Девочки-подростки спасли тонувших туристов на острове Барбадос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости