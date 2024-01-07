В отношении оскорбившего русских девушек иностранного блогера возбудили дело

Блогер из Таджикистана оказался под следствием из-за оскорбления русских девушек

Блогер Салмон Джумабой из Таджикистана оказался под следствием из-за высказываний в адрес русских девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в одном из роликов, попавших в сеть 9 декабря, иностранный инфлюэнсер произнес фразы «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал». Мужчину задержали.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), говорится в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета России. В свою очередь, Джумабой отрицает вину, утверждая, что на видео звучит не его голос.

В декабре сообщалось, что треш-блогера Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник) приговорили к трем годам колонии общего режима за изготовление порнографии.