Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:28, 7 января 2024Силовые структуры

В отношении оскорбившего русских девушек иностранного блогера возбудили дело

Блогер из Таджикистана оказался под следствием из-за оскорбления русских девушек

Кадр: Telegram-канал «Столичный СК»

Блогер Салмон Джумабой из Таджикистана оказался под следствием из-за высказываний в адрес русских девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в одном из роликов, попавших в сеть 9 декабря, иностранный инфлюэнсер произнес фразы «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал». Мужчину задержали.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), говорится в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета России. В свою очередь, Джумабой отрицает вину, утверждая, что на видео звучит не его голос.

В декабре сообщалось, что треш-блогера Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник) приговорили к трем годам колонии общего режима за изготовление порнографии.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия запланировала испытания семи баллистических ракет в 2024 году

      Воробьев сообщил о процессе подачи тепла в дома в Подольске

      ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

      Байден поговорил с главой Пентагона после скандала с его пропажей

      Прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с отоплением в Подмосковье

      Захарова высмеяла призыв создать единую армию Евросоюза

      Cпецпрокурор раскрыл новые сведения о Трампе в день атаки на Капитолий

      В США призвали сформировать четкую стратегию по Украине

      В отношении оскорбившего русских девушек иностранного блогера возбудили дело

      Глава Евросовета Мишель не уйдет в отставку с занимаемой должности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости