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16:38, 10 января 2024Силовые структуры

Российским судьям определили сферы деятельности после отставки

Российским судьям в отставке не советуют работать фотографами и дизайнерами

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Комиссия по этике определила сферы деятельности российских судей после отставки, сообщает РИА Новости.

Экс-судьям посоветовали не работать фотографами и дизайнерами интерьеров. Такие разъяснения были сделаны после обращения двух ушедших в отставку судей. Работа фотографа является творческой, однако в случае получения прибыли становится уже предпринимательством, что недопустимо для отставных судей.

Закон разрешает им заниматься творческой, научной и преподавательской деятельностью.

27 декабря сообщалось, что житель Екатеринбурга подал иск к Российской Федерации, поскольку захотел, чтобы судьи перестали носить мантии. По его мнению, нет никакого смысла в таких нарядах, мантия в душных помещениях отражается на решениях сотрудников. По словам екатеринбуржца, носить мантию судьям физически неудобно, кроме того, находясь в ней, они отдаляются от простых людей.

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      Любовь Ширижик
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