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19:04, 10 января 2024Среда обитания

Власти выставили на аукцион квартиры в центре Москвы по дешевке

Власти Москвы выставили на аукцион квартиры в центре по цене от 5 млн руб.
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Власти Москвы выставили на аукцион несколько квартир в центре по дешевке — стартовая цена оказалась значительно ниже средней по Центральному АО. Это следует из объявлений на инвестиционном городском портале.

Минимальный бюджет, с которого начнутся торги по квартирам в центре, составляет пять миллионов рублей. Лот с такой стартовой ценой расположен в районе Замоскворечье. Площадь квартиры составляет 20,6 квадратного метра, она представляет собой антресоль на первом этаже девятиэтажного дома на Пятницкой улице. Здание имеет статус объекта культурного наследия. Ближайшая к нему станция метро — «Добрынинская» — находится в восьми минутах ходьбы. Отмечается, что объект нуждается в капитальном ремонте.

На торги выставлены еще две квартиры в центре по стартовой цене ниже средней по округу. Оба лота находятся в четырехэтажном доме на Большой Сухаревской площади в Красносельском районе. Объект наименьшей стартовой стоимости (6,28 миллиона рублей) — двухкомнатная квартира в 24,8 «квадрата» на третьем этаже. Второй объект — трехкомнатная квартира на четвертом этаже. Оба помещения требуют ремонта.

Ранее эксперты по недвижимости назвали стоимость самого дорогого жилья в Москве. Таким объектом оказалась «Городская усадьба в Орлово-Давыдовском» в Мещанском районе — четыре исторических особняка за 8,8 миллиарда рублей.

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      Александра Качан
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