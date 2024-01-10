Жителей российского региона предупредили об угрозе тридемии

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили об угрозе тридемии

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) подвержен угрозе распространения тридемии — эпидемии сразу трех вирусных заболеваний. Об этом предупредил главный профилактолог ЯНАО Сергей Токарев, его слова приводит портал «Север-Пресс».

Как отметил Токарев, тридемия уже затронула регион, но в январе число заболевших может увеличиться. По словам врача, опасность угрожает и детям, которые возвращаются с каникул в школы, и взрослым, которые снова выходят на работу в офисы.

«Этот процесс начался еще до Нового года и, безусловно, продолжится с возвращением ямальцев в регион после праздников. (...) Дальнейший рост заболеваемости (...) не должен никого удивлять и тем более вызывать панику», — обратился к жителям региона Токарев.

Врач напомнил, что при обнаружении признаков заболевания россиянам нельзя заниматься самолечением, так как при разных диагнозах показаны разные препараты, а верный диагноз может поставить только врач.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что самый эффективный способ уберечься от сезонных заболеваний — работать из дома.