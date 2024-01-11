Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:02, 11 января 2024Силовые структуры

Раскрыта причина смерти главного фигуранта дела о хищениях на Восточном

Подозреваемого в хищениях на Восточном Волкодава убили ударом по голове
Начало событий в новости Умер главный фигурант дела о хищениях на космодроме Восточный

Фото: Артем Геодакян / Pool / РИА Новости

Главный фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергей Волкодав был убит сильным ударом в голову. Причину смерти раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, в декабре подозреваемого избили в камере — нападавшие ударили его по голове и сломали ему челюсть. Сначала бизнесмен находился в больнице при СИЗО, а 30 декабря его экстренно перевели в городскую больницу с субдуральной гематомой с кровоизлиянием. Две недели врачи боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

О смерти Волкодава стало известно в четверг, 11 января.

Бизнесмен был задержан 25 августа 2023 года, а через несколько месяцев заключен под стражу. По версии следствия, Сергей, занимая пост главы компании «Цветлит», похитил один миллиард рублей при выполнении госконтрактов.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский высказался о прекращении огня. Какие последствия возможного перемирия он предрек для Украины?

      Создан мозговой чип для нейрокомпьютерного интерфейса

      Известный в России юморист рассказал о службе в армии Израиля

      Россиянка расправилась с мужем при помощи ножа и вызвала скорую

      Названа способная уничтожить морские дроны ВСУ техника России

      Зеленский прибыл в Ригу

      В российском городе глыба льда рухнула на новорожденного ребенка

      Израиль назвал ЮАР «юридическим отделом» ХАМАС

      Зеленский попросил Эстонию надавить на Евросоюз

      Выдача кредитов в России упала до минимума за пять лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости