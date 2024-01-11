Раскрыта причина смерти главного фигуранта дела о хищениях на Восточном

Подозреваемого в хищениях на Восточном Волкодава убили ударом по голове

Главный фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергей Волкодав был убит сильным ударом в голову. Причину смерти раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, в декабре подозреваемого избили в камере — нападавшие ударили его по голове и сломали ему челюсть. Сначала бизнесмен находился в больнице при СИЗО, а 30 декабря его экстренно перевели в городскую больницу с субдуральной гематомой с кровоизлиянием. Две недели врачи боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

О смерти Волкодава стало известно в четверг, 11 января.

Бизнесмен был задержан 25 августа 2023 года, а через несколько месяцев заключен под стражу. По версии следствия, Сергей, занимая пост главы компании «Цветлит», похитил один миллиард рублей при выполнении госконтрактов.