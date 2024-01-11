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15:00, 11 января 2024Силовые структуры

Главный фигурант дела о хищениях на космодроме Восточный умер в СИЗО

В СИЗО Москвы умер фигурант дела о хищениях на космодроме Восточный Волкодав
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В московском СИЗО «Матросская тишина» скончался главный фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергей Волкодав. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Он умер утром 11 января в 13-й больнице, куда его экстренно привезли из спецучреждения. Врачи диагностировали у него хроническую субарахноидальную гематому с кровоизлиянием.

Волкодав был арестован в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он на посту руководителя компании «Цветлит» похитил 1 миллиард рублей при выполнении госконтрактов с Минпромторгом и Спецстроем.

30 октября 2023 года сообщалось, что Замоскворецкий районный суд столицы приговорил к пяти годам колонии двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный. Виновными признали главу компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна и генерального директора «БАВАЛЬ» Баграта Мирзояна.

Еще четырех участников хищения 404 миллионов рублей, выделенных на возведение космодрома, приговорили к срокам от 4 до 5,5 года лишения свободы. Экс-руководителя Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Евгения Ермолаева, исполнявшего обязанности начальника «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрея Захарова и генеральных директоров двух частных компаний Ольгу Зугаеву и Сергея Поливанова признали виновными в растрате.

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      Любовь Ширижик
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