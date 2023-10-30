Фигурантам дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный дали срок

В Москве суд приговорил фигурантов дела о строительстве космодрома Восточный

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Виновными признали главу компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна и генерального директора «БАВАЛЬ» Баграта Мирзояна. Алексанян проходил обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ, а Мирзоян — по статьям 159 («Мошенничество») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

Ранее четырех участников хищения 404 миллионов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный, приговорили к срокам от 4 до 5,5 лет лишения свободы. Экс-руководителя Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Евгения Ермолаева, исполнявшего обязанности начальника «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрея Захарова и генеральных директоров двух частных компаний Ольгу Зугаеву и Сергея Поливанова признали виновными в растрате.