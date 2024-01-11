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16:28, 11 января 2024Интернет и СМИ

Ивлеева отказалась признать вину в скандале из-за голой вечеринки

Ивлеева заявила, что не знала об оскорбительном виде участников голой вечеринки
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась признать вину в скандале из-за голой вечеринки, которая прошла московском клубе «Мутабор», и заявила, что не знала об оскорбительном виде ее участников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Лефортовского суда Москвы, оштрафовавшего блогершу на 100 тысяч рублей из-за мероприятия.

В решении суда говорится, что Ивлеевой «не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде». «На судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева явилась, вину не признала», — гласит документ.

По данным Shot, Ивлеева назвала виновным в скандале из-за вечеринки еvent-агентство Departáment, которое занималось организацией мероприятия. В договоре, который она заключила с фирмой, было указано, что блогерша является заказчиком вечеринки, а агентство — исполнителем. Как заявила защита телеведущей, вся ответственность за проведение мероприятия лежала на исполнителе.

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Уточняется, что Departáment работает с 2007 года. Агентство организовывало мероприятия с участием рэп-исполнителя Снуп Догга, голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, светской львицы Пэрис Хилтон и других звезд.

6 января телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила, что Ивлеева уехала из России на фоне скандала из-за голой вечеринки. Вскоре после этого блогерша опубликовала ролик, в котором заявила, что находится в Санкт-Петербурге, где проводит новогодние праздники с семьей и друзьями.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за голую вечеринку. Также в отношении блогерши налоговая начала проверку.

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      Олег Давыдов
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