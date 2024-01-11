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20:49, 11 января 2024Мир

Шольц отказался выйти к бастующим фермерам

Bild: канцлер Германии Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам во время демонстрации напротив вагоноремонтного завода в Бранденбурге. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Шольц отказался от обращения к фермерам во время демонстрации перед заводом», — пишет издание.

Отмечается, что из-за отказа канцлера выступить перед фермерами пришлось его коллеге по Социал-демократической партии Германии Дитмару Войдке.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Берлине может пройти «майдан» на фоне забастовок фермеров.

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      Глеб Бажуткин
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