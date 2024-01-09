Зампред СБ РФ Медведев предрек «майдан» в Берлине на фоне протестов фермеров

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек «майдан» в Берлине на фоне забастовок фермеров. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, протесты заблокировали большую часть страны. «Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти», — подчеркнул зампред СБ.

Медведев отметил, что если Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву, то «весьма сомнительно, что [канцлер ФРГ Олаф] Шольц продержится». Он также добавил, что Москва следит за происходящим «со злостным интересом».

В понедельник, 8 января, из-за забастовок фермеров приостановил работу один из заводов немецкого автопроизводителя Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене. Митингующие заблокировали дороги, перекрыв их тракторами. Фермеры протестуют против планов правительства поэтапно отменить сельскохозяйственные субсидии.

В декабре в Германии предложили поднять подоходный налог ради помощи Украине. «Особые события требуют особых мер», — заявила член экономического совета при правительстве европейской страны Моника Шнитцер.