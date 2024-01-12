Гости случайно испортили свадьбу и оставили невесту с тяжелыми ожогами

В Китае гости свадьбы случайно оставили невесту с химическими ожогами

В китайском городе Тайчжоу, провинция Чжэцзян, гости случайно испортили свадьбу молодоженам и оставили невесту с химическими ожогами. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пострадавшая вышла замуж в конце декабря. Она приехала на торжественную церемонию на автомобиле. Когда невеста вышла из машины, гости тут же подбежали к ней, держа в руках баллончики со спреем-серпантином, и распылили его.

Девушка изо всех сил пыталась прикрыть лицо, а затем попыталась спрятаться за женихом, в то время как из ее волос клубился дым.

Из-за контакта с большим количеством химического вещества невеста получила тяжелые ожоги. По пути к алтарю она страдала от сильной боли. «Сначала мне было просто жарко, но на следующий день лицо покрылось волдырями», — рассказывает она. В сети девушка опубликовала фотографию, на которой видны последствия произошедшего. На снимке у невесты перебинтовано лицо, а на голых участках заметны серьезные повреждения кожи.

Спрей-серпантин стал популярным атрибутом на свадьбах в Тайчжоу за последние годы. Баллончики не требуют больших затрат, помогают создать праздничную атмосферу, а спрей не прилипает к одежде. При этом спрей-серпантин содержит вредные вещества, которые легко воспламеняются при контакте с огнем.

Ранее в Индии родственники невесты узнали о ее тайной свадьбе и подрались с родственниками жениха. Родители невесты обнаружили, что она вышла замуж, когда свадебная церемония уже закончилась.

