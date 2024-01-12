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15:10, 12 января 2024Россия

Медведев пригрозил Британии войной

Медведев: отправка Британией войск на Украину будет означать объявление войны РФ
СюжетСаммит G7

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отправка Великобританией своего официального воинского контингента на Украину будет означать объявление войны России. Об этом в пятницу, 12 января, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Размещение их (британского — прим. «Ленты.ру») официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — заявил он.

Ранее 12 января сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев, где вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским подпишет историческое соглашение в сфере безопасности между двумя странами.

В правительстве западноевропейской монархии подчеркнули, что двухсторонние гарантии безопасности Киеву страны G7 договорились предоставить на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания станет первой страной, заключившей соответствующее соглашение.

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      Игорь Дмитров
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