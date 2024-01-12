Минобороны впервые сообщило об уничтожении управляемых ракет MALD

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении управляемых ракет MALD

Российские войска за неделю уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщило Минобороны России.

«Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — пояснили в министерстве.

Помимо того, за неделю были уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 161 беспилотник.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили чешскую боевую машину РСЗО RM-70 Vampire («Вампир») в зоне проведения спецоперации. Тогда на донецком направлении противник помимо боевой машины чешского производства потерял более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 49 орудий полевой артиллерии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.