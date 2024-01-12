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16:39, 12 января 2024Россия

Минобороны впервые сообщило об уничтожении управляемых ракет MALD

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении управляемых ракет MALD

Фото: РИА Новости

Российские войска за неделю уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщило Минобороны России.

«Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — пояснили в министерстве.

Помимо того, за неделю были уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 161 беспилотник.

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