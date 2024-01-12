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06:00, 13 января 2024Россия

Россиянки рассказали о случаях некорректного обращения в кабинете гинеколога

71 процент россиянок сталкивались с некорректным поведением гинеколога

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

71 процент женщин хотя бы раз в жизни становились жертвами некорректного поведения врача во время визита к гинекологу. О случаях вызывающего дискомфорт обращения в медицинском кабинете россиянки рассказали в ходе опроса, проведенного экспертами центра репродукции «Линия жизни» и исследовательским агентством A2:Research. «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования.

«Каждая пятая (20,2 процента) женщина отметила, что гинекологи слишком безучастно относятся к пациенткам. 18 процентов респондентов рассказали, что врачи прибегают к репродуктивному давлению ("родишь — пройдет")», — сообщают специалисты.

71 процент женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с некорректным поведением гинеколога. Почти половина россиянок (40,3 процента) ответила, что врач проводил грубый осмотр. Еще 34,1 процента опрошенных приходилось получать оценивающие комментарии относительно образа жизни и количества половых партнеров

текст исследования

Респондентки также рассказали о главных факторах, на которые они обращают внимание при выборе врача. Наиболее важным участники исследования признали наличие рекомендаций от знакомых (29 процентов опрошенных), для каждой пятой (26,9 процента) важнее умение врача вежливо и тактично общаться. 24,2 процента россиянок выбирают врача по принципу территориальной близости.

Ранее сообщалось, что в московских поликлиниках введут запретные для врачей слова, а для контроля медиков в их кабинетах установят аудиозаписывающие устройства. Уточнялось, что устройства для контроля за соблюдением приказа должны установить в кабинетах всех врачей, кроме стоматологов. Записи будут прослушиваться и оцениваться по более чем 20 критериям.

В столичном Депздраве разъяснили, что аудиозаписи с приемов будут «обезличенными и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача». В ведомстве подчеркнули, что инициаторами аудиомониторинга стали руководители поликлиник Москвы, которые рассчитывают таким образом выявлять ошибки в проведении приемов, а также разрабатывать программы повышения квалификации медиков.

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      Кирилл Садовский
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